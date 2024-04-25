بالفيديو.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مدهمات بالضفة

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واضاف ان خلال عملية المداهمة وقعت اشتباكات واسفرت عن ارتقاء الشهيد الفتي الفلسطيني يبلغ من العمر 16 عام نتيجة اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الصدر بمدينة رام الله.

وتابع ان عملية الاقتحام لمدينة رام الله استمرت 4 ساعات، وكان الهدف منها اخذ مقاسات منزل الطبيب ايسر البرغوثي والذي يزعم الاحتلال انه قام بتنفيذ عملية عسكرية في الشارع الرئيسي الواصل ما بين مدينتي رام الله ونابلس.

واوضح ان خلال عملية الاقتحام وقعت اشتباكات في منطقتي الطيرة ورام الله التحتا، مشيرا الى انه وقعت عمليات اقتحام في مدينة نابلس وتحديدا في بلدة بيت سوريك حيث اقتحمت آليات الاحتلال البلدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين وخلال المغادرة حدثت اشتباكات ما ادى الى اصابة شاب فلسيطيني وصفت اصابته بالخطيرة.

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