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كيف تشاهد قناة العالم الاخبارية؟

الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

مشاهدونا الاعزاء يمكنكم مشاهدة البث الحي لقناة العالم الاخبارية على مدار الساعة عبر الترددات التالية:

* يمكنكم استقبال قناة العالم بتقنية (HD) على:

- قمر نايل سات 201- التردد 11900- الاستقطاب عمودي- معدل التصحيح 5/6- الترميز 27.500 Msymb/s- وضع القمر: 7درجات غربا

- قمر اکسبرس AM8- التردد11671-الاستقطاب افقي- معدل التصحيح 3/4- الترميز 16.600 Msymb/s- وضع القمر: 14 درجات غربا

* وبامكانكم متابعة بث القناة على الإنترنت من خلال البث المباشر على موقع القناة على العنوان التالي:

https://www.alalam.ir/live

* وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تنقل لحظة بلحظة آخر الآخبار وهي على :

- موقع اكس (تويتر) للتواصل الاجتماعي على العنوان التالي:

https://twitter.com/v_alalamnews

- قناة (تلغرام) للتواصل الاجتماعي على العنوان التالي:

https://t.me/alalamarabic

- إنستغرام:

alalam_palestine/

- برامج العالم على موقع يوتيوب:

@alalamprogram

كما أن خدمة (RSS) متوفرة على العنوان التالي:

https://www.alalam.ir/rss

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