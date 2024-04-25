شاهد..المقاومة توقع قوتين إسرائيليتين بكمين محكم في المغراقة

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بعد أكثر من مئتي يوم على بدء عملية طوفان الأقصى..لا تزال المقاومة الفلسطينية حاضرة في الميدان وتواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

مخيم النصيرات ومنطقة وسط قطاع غزة كان شاهدا على ملحمة جديدة خاضتها المقاومة مع جيش الاحتلال، الأمر الذي دفع الاحتلال إلى استدعاء طيرانه المروحي للتغطية على جنوده، الذين زج بهم في الممر الفاصل بين شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

وبينما تحتدم المعارك في محاور عدة بوسط القطاع، كشفت القسام عن عملية نوعية نفذها مجاهدوها في منطقة المغراقة وسط قطاع، بعد قيامهم باستدراج قوتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي وايقاعمها في كميني ألغام منفصلين ، مشيرا انها استخدمت فيهما العبوات الناسفة وصواريخ مقاتلات 'إف ستة عشر' اسرائيلية لم تنفجر.

وذلك بالتزامن مع قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق منطقة جحر الديك وفي في محور نتساريم، وسط القطاع بقذائف الهاون.

كما نشرت كتائب القسام فيديو يظهر عملية قنص لضابط إسرائيلي في بيت حانون، في أقصى شمالي قطاع غزة، فيما سارع رفاقه بالفرار هاربين.

من جانبها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف 'سديروت' و'نيرعام' ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وبالتزامن، أكدت كتائب المجاهدين استهداف مجاهديها مستوطنات 'بئيري' و'نحل عوز' وغلاف غزة برشقة صاروخية، فيما اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استهداف تجمعات الاحتلال في محيط المستشفى التركي وسط القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مشيرة إلى إيقاع خسائر في صفوف الاحتلال.

كما أكّدت ان مجاهدييها تمكنوا من إسقاط مسيّرة للاحتلال من نوع 'كوات كابتر' شرقي حي الزيتون بمدينة غزة والسيطرة عليها.