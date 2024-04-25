شاهد/مستوطنون غاضبون يرشقون بن غفير بالأحذية وهو يهرب

العالم- فلسطين المحتلة

وحاصر المتظاهرون مبنى الكنيس الكبير في القدس، والذي كان محبوسا بداخله بن غفير، حيث واجهوه بشعارات تهاجمه وتنتقد أداء الحكومة.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبن غفير وهو يهرب مسرعا إلى سيارته ليتلقى رشقة من الأحذية في وجهه من المتظاهرين، قبل أن يستعين بالشرطة لحمايته.



والأربعاء، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطعا مصورا يظهر أحد أسرى كيان الاحتلال وهو يندد بإهمال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته للأسرى في قطاع غزة، مطالبا بالعمل على الإفراج عنه.



وقال الأسير الصهيوني في المقطع المصور، واسمه هيريش جولدبيرج بولين: "بنيامين نتنياهو وحكومته يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم، لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين".

وأضاف مخاطبا نتنياهو وحكومته: "يجب أن تخجلوا أيضا لأنكم رفضتم كل الصفقات التي عرضت عليكم، ولأن تفجيرات سلاح الجو (الإسرائيلي) قتلت 70 أسيرا مثلي (في قطاع غزة)".



وشدد الأسير على أن جميع جهود جيش الاحتلال لتحريرهم من أيدي المقاومة الفلسطينية باءت بالفشل، داعيا الاحتلال وقياداته إلى الخجل أيضا "لأنكم تركتمونا 200 يوم".



يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرات الإسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته ضمن تحركات ينظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس وزراء الاحتلال بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" لأغراض سياسية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.