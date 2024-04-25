جميع المؤشرات تدل على اقتراب الهزيمة الساحقة لكيان الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث قال علي الجريري: يقترب موعد الانتصار الفلسطيني وليس موعد الحسم الإسرائيلي لأن جميع المؤشرات تدل على هذه الهزيمة الساحق للاحتلال، وما مؤشر استقالات الجنرالات في الصف الأول بالجيش الإسرائيلي إلا مؤشر على ذلك.

وأشار إلى أن زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد بات يتحدث الآن ويقول إن الذي يجب عليه أن يقدم الاستقالة وأن يقر بالخيبة والهزيمة هو بنیامین نتنياهو، لأنه سوف لن يحقق أي شيء.. رغم الفزاعة التي يتحدث عنها بين فترة وأخرى من الدخول إلى رفح.

وأضاف: هم يقولون إن تلك الخطة وضعت منذ زمن لكنها أجلت لأن الولايات المتحدة تضغط، إلا أن الضربة الإيرانية كانت الضربة القاصمة التي أجلت الدخول إلى رفح.

ولفت إلى كلمة أبو عبيدة ودعوته إلى الاستمرار الحراك المعزز للمقاومة والتي يعترف الإسرائيليون بأنها عادت إلى شمال غزة بقوتها، منوها أنها قد ترافقت مع قصف مواقع عسكرية في شمال عكا قد حققت إصابات دقيقة وموجعة، إضافة إلى ضربات موجعة يوم أمس على قاعدة أفيفيم بالقرب من صفد.

وأوضح أن هذا يعني: أن هناك عمق جديد للمقاومة اللبنانية، ولضربات حزب الله، وبالتالي تتخوف إسرائيل من دحرجة هذه الكرة، لذلك بدأت تتحدث وتقول إذا توسعت الحرب في الشمال سيتم إرجاء دخول رفح.

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