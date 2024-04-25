إستشهاد الطفل خالد عروق يرفع شهداء رام الله إلى 489 شهيدا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكدت الزميلة شادية بني شمسة استشهاد الطفل خالد عروق البالغ 16 عاما من مدينة جنين وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة رام الله بعد اقتحامها من عدة محاور وتمركزها في عدة أحياء منها أحياء الطيارة وأم الشرايط.

وبينت أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة عدد من المنازل وشنت حملة اعتقالات، وخلال هذا الاقتحام اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين مما أدى إلى اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة الطفل خالد عروق برصاصة في البطن وأعلن لاحقا عن استشهاده، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 489 شهيدا.

كما وأكدت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منزلا ولم تجد مطلوباً داخل المنزل، ومن أجل الضغط عليه لتسليم نفسه اعتدت على عائلته وحققت معهم ميدانيا وقامت بالعبث بمحتويات منزلهم وتخريبها.

وأوضحت أنه وضمن حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والتي تبدأ في ساعات الليل وتستمر حتى الصباح، فقد وصل عدد المتقلين ليلة أمس إلى صباح اليوم إلى 12 معتقل، ليصل عدد المعتقلين منذ بداية العدوان على غزة إلى 8455 معتقل، حيث تركزت حملة الاعتقالات فجر اليوم في مدينة طولكرم.

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