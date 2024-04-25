جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحريض على الطلاب

العالم-الامريكيتان

وجرت تظاهرات الأربعاء في جامعة جنوب كاليفورنيا وفي تكساس مع حصول مواجهة بين الطلاب وشرطيين مجهزين بأدوات مكافحة الشغب، أدت إلى اعتقال العشرات.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في جامعة كولومبيا في نيويورك حيث جرى اعتقال عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي بعدما استدعت إدارة الجامعة الشرطة بوجه المتظاهرين، بحجة تنديد طلاب يهود بترهيب ومعاداة للسامية.

وقال جونسون للصحافيين في جامعة كولومبيا إنه سيطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن التحرّك، محذراً من أنّ التظاهرات "تجعل الطلاب اليهود هدفاً في الولايات المتحدة" وفق وصفه، والتي تضم حوالى ستة ملايين يهودي، أكبر مجموعة من اليهود في العالم بعد إسرائيل.

غير أنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار صرحت بأنّ بايدن يؤيد حرية التعبير. وقالت للصحافيين إن "الرئيس يؤمن بأهمية حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز في حرم الجامعات".

ويعرب الطلاب المحتجون عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة ويدعون جامعة كولومبيا وجامعات أخرى إلى قطع علاقاتها مع شركات على ارتباط بإسرائيل، منددين بالتحالف العسكري والدبلوماسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وقال يزن وهو أميركي من أصل فلسطيني عمره 23 عاماً يعتصم منذ أيام في خيم أقيمت في حرم جامعة كولومبيا: "هل مسؤوليتي كفلسطيني تقتضي أن أكون هنا وأبدي تضامني مع شعب غزة؟ بالتأكيد".

وأثنت رئاسة الجامعة على "تقدم كبير" في المحادثات الجارية مع الطلاب لإخلاء المخيم بحلول غد الجمعة.

وأوقف 120 شخصاً لفترة وجيزة ليل الاثنين الثلاثاء أمام جامعة نيويورك في قلب مانهاتن، فيما أوقف حوالى خمسين متظاهراً في يال بولاية كونيتيكت. وأقيمت خيم احتجاج أيضاً الأربعاء في جامعة هارفارد، أقدم الجامعات الأميركية، بضاحية بوسطن.

كذلك انتشرت الشرطة في لوس أنجليس بعدما بدأ طلاب حركة "احتلال"، على ما أطلقوا عليها، لحرم جامعة جنوب كاليفورنيا. وهتف الطلاب "فلسطين حرة حرة" ورددوا "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وقالت الكابتن كيلي مونيز للصحافيين إنّ عناصر من شرطة لوس أنجليس توجهوا إلى حرم جامعة جنوب كاليفورنيا بعد ظهر الأربعاء، مضيفة أنّ الشرطة "ساعدت الجامعة في تنفيذ اعتقالات بحجّة التعدي على ممتلكاتها" بعدما رفض متظاهرون المغادرة.

ولاحقاً أوقف 93 شخصاً بتهمة التعدي على الأملاك خلال التظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجليس، وفق ما أعلنت الشرطة. وأفادت شرطة لوس أنجليس في منشور على منصة إكس: "لم يُبلَغ عن وقوع إصابات. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة" الخميس.

من جهتها، قالت جامعة جنوب كاليفورنيا عبر "إكس" حوالى منتصف الليل، إن الاحتجاج انتهى وسيظل الحرم الجامعي "مغلقاً حتى إشعار آخر". وأضافت الجامعة: "يجوز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأشخاص الذين لديهم أعمال في الحرم الجامعي الدخول ببطاقة الهوية".

ونفى متظاهرون، ومن بينهم عدد من الطلاب اليهود، معاداة السامية. وقال الطالب في علم الأحياء ياسين المغربل لوكالة فرانس برس: "نحاول كلنا مناصرة أشقائنا وشقيقاتنا في فلسطين الذين ليس لديهم صوت الآن، هذا كل ما في الأمر".

وجرت احتجاجات طلابية في عدد من الجامعات الأخرى ولا سيما معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ميشيغن وجامعة كاليفورنيا في بركلي (UC Berkeley) وجامعة ييل وجامعة براون. وأوقف أكثر من 130 شخصاً خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين مساء الاثنين في جامعة نيويورك، فيما أفيد عن اعتقال تسعة أشخاص في مخيّم أقيم في جامعة مينيسوتا.

ووفقاً لشبكة "إن بي سي" فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ينسق مع الجامعات حول تهديدات معادية للسامية وأعمال عنف محتملة على ارتباط بالاحتجاجات الجارية.