200 يوم على الإبادة في غزة

العالم – نقطة تواصل

200 يوم من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.. 200 يوم لم تتوقف فيها آلة القتل الصهيونية.. 200 يوم تحولت فيها غزة إلى مقبرة للأحياء.. أيام وليال من القصف والدمار خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وشردت مئات الآلاف من منازلهم وأحيائهم، محولة ذكريات إلى حطام.. فقدوا كل شيء بلحظة.. أحلامهم وأمانيهم تحولت إلى ركام.

هي 200 يوم من العدوان الهمجي صحيح.. ولكنها 200 يوم من الصمود والمقاومة الأسطورية.. حيث أن مرور 200 يوم من العدوان الصهيوني على قطاع غزة استحوذ على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصات دول الخليج الفارسي، التي تفاعلت عبر عدد من البوستات ومقاطع الفيديو وهاشتاغ #200_يوم_على_الإبادة .

وأول التفاعلات على منصة إكس مع نزار عبد الرحمن الذي نشر مقطع فيديو يرفع لافتة في مناطق مختلفة من غزة كتب عليها "بعد 200 يوم من الحرب.. شو ضل؟"

وإليكم بعض البوستات التي تداولها نشطاء دول الخليج الفارسي عبر منصاتهم الافتراضية لكشف حجم الفضائع والجرائم التي ارتكبها الصهاينة من دون رحمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..