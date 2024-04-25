تصعيد الاحتلال بجنوب لبنان، والمظاهرات المؤيدة لفلسطين بالجامعات الأميركية

العالم – بانوراما

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منذ صباح الخميس أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة.

ويقول متابعون للاوضاع في المنطقة إن كيان الاحتلال يسعى من خلال تصعيدة الجنوني وراء صورة نصر مزيفة.

وفي هذا الشأن تستضيف الحلقة مراسل العالم من جنوب لبنان حسين عزالدين ومن بيروت الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية د.حسين رحال.. حيث تحاورهم هذه الأسئلة:

- بلغ مستوى التصعيد ذروتة في جنوب لبنان، هل تتوقع أن اندلاع الحرب الشاملة بات وشيكا؟

- قواعد الاشتباك تغيرت بعد السابع من أكتوبر...أخيرا هل تتغير معادلة السلاح المستخدم في جنوب لبنان، فيما يجعل الجبهة أكثر سخونة؟

- إذا اندلعت الحرب، كيف تتوقع أن تكون؟

- لمصلحة مَن ستكون الحرب الشاملة؟

- هل تصل التهديدات الإسرائيلية إلى تفجير الوضع؟

- هل تغيرت موازين القوى بين الطرفين عما كانت علية عام 2006؟

- هل تغيرت المعطيات الدولية عما كانت علية عام 2006؟

- هل مازال للدبلوماسية دور يمكنها أن تؤدية لمنع اندلاع الحرب؟

وفي القسم الثاني من البرنامج.. تواصلت حركة الاحتجاجات الطلابية والاعتصامات في جامعات أميركية مرموقة منذ أسابيع للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف تسليح الولايات المتحدة لكيان الاحتلال.

وشنت السلطات حملة اعتقالات جماعية في عدد من جامعات الساحل الشرقي، في حين أقدمت شرطة لوس أنجلوس على اعتقال عدد من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا، وسط دعوات من شخصيات سياسية لاستخدام وحدات 'الحرس الوطني' للتصدي للطلاب المناهضين لسلطات كيان الاحتلال في جامعة كولومبيا بنيويورك.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذه الاحتجاجات بأنها مروعة، وقال إنها يجب أن تتوقف.. بدورها حثت منظمة العفو الدولية إدارات الجامعات الأميركية على احترام وحماية حق الطلاب في الاحتجاج السلمي.

ونناقش هذا الموضوع مع الأكاديمي والمحاضر في العلوم السياسية بجامعة كارلتون سابقا في كندا د.حسن الحسيني.. حيث تبحث الحلقة معه هذه الأسئلة:

- كيف تقرأ حركة الاحتجاجات الحالية التي تجتاح الجامعات الأميركية؟

- هل تماثل هذة الاحتجاجات الحركات التي شهدتها الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات وحركة الحقوق المدنية وحركة معارضة الحرب في فيتنام؟وبالتالي هل ستكون نتائجها فاعلة كذلك؟ما هو ثقل هذة الحركة الشبابية؟

- من الذي ينظم حركة الاحتجاج هذه؟

- ما الذي يمكن أن تحققه هذه التظاهرات، خصوصا إذا استمرت وتصاعدت؟

- هل تتوقع أن تحصل مواجهات بين المتظاهرين والشرطة؟

- هناك من يحاول منع هذه التظاهرات لأنها ترفع شعارات معادية للسامية، ما ردك؟

- هناك من يقول إنها ممولة من إيران ومن محور المقاومة، كيف توضح؟

- إلى أي مدى تزيد الاحتجاجات من حدة الاستقطاب في المجتمع الأميركي؟خصوصا وأنها مرشحة للاستمرار وهناك مؤتمرات حزبية قادمة.

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