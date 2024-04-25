دول "بريكس" تبحث الوضع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار

العالم-فلسطين

وجاء في بيان للخارجية الروسية في ختام مشاورات "بريكس" التي جرت في موسكو، يوم الخميس، أنه "أثناء مناقشة القضايا الإقليمية الملحة جرى التركيز على الوضع الكارثي في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن".

وأضاف البيان: "كما جرى تبادل الآراء حول سبل دعم الجهود الآيلة إلى تطبيع الأوضاع والتسوية الشاملة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن".

وأكد الدبلوماسيون سعي دول "بريكس" إلى مواصلة الاتصالات من أجل "تفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية لقضايا الشرق الأوسط"، واتفقوا على "تنشيط التنسيق بشأن دائرة واسعة من القضايا على مختلف المنصات الدولية، وأولاها الأمم المتحدة".

ويشار إلى أنه شارك في الاجتماع لأول مرة ممثلو مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، الدول التي انضمت مؤخرا إلى مجموعة "بريكس" والتي كانت تضم أصلا روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.