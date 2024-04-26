الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المعلمة جهاد نخلة (33 عاما) بعد مداهمة منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرق راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قباطية جنوب جنين.

ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد جاسم نزال وأسيد رائد خزيمية الزغلول خلال اقتحامها البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.

وكانت وحدات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، قبل اقتحام آليات الاحتلال العسكرية، حيث نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح العمارات، وسط إطلاق الرصاص على المركبات وباتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق جنين، لليوم السادس على التوالي.

ونصبت قوات الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية في مغسلة، ونشرت فرقة مشاة راجلة داخل أحياء القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق قنابل الصوت والقنابل المضيئة، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.

أما في قلقيلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عزون وجيوس (شرق) وداهمت عدة منازل.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عزون عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون) منزل المواطن أشرف سليم، قبل مداهمته، حيث حطمت محتوياته وعاثت فيه خرابا وفسادا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من عزون واقتحمت بلدة جيوس وداهمت أحد المنازل.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية توغلت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت فرقا راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، كما اقتحمت منطقة شارع عمان.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة مجموعات مستوطنين قبر يوسف، وداهمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على أطراف مخيم بلاطة شرقا.