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مراسل العالم..

جنوب لبنان.. ساتر دخاني اسرائيلي لسحب الخسائر

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

يحاول الاحتلال الاسرائيلي الاستفاقة من الضربة المرکبة التي تلقاها من المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان، من خلال ضرب بعض المناطق الحدودية اللبنانية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة الإسلامية أعدت كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر.

وأضاف مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي أمر بالتکتم علی حجم الاصابات الناجمة من الهجوم، مکتفياً بالاعلان عن انه کان هجوماً خطيراً.

ورد الاحتلال الاسرائيلي بغارات کثيفة وهيستيرية علی بلدة کفرشوبا.

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