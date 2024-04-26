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بالتزامن مع عيد العمال العالمي..

حماس تدعو عمال العالم لأسبوع تضامن مع الشعب الفلسطيني

حماس تدعو عمال العالم لأسبوع تضامن مع الشعب الفلسطيني
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عمال العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر السابع على التوالي.

العالم - فلسطين

وقالت “حماس” في تصريح صحفي، اليوم الجمعة،: “ندعو عمَّال العالم، إلى أسبوع من الفعاليات التضامنية مع عمّال فلسطين، وليكن يوم العمَّال العالمي صرخة في وجه الظلم والعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

وأضافت: “بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأوّل من أيار/ مايو، ندعو كافة الحركات والنَّقابات والاتحادات العمَّالية عبر العالم إلى أسبوع من الفعاليات التضامنية مع عمّال فلسطين وقطاع غزَّة، من خلال تنظيم تظاهرات ومسيرات تجوب عواصم ومدن العالم، وتساند وتدعم حقوق عمّال فلسطين في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وترفض وتجرّم وتفضح كافة أشكال الإجرام والظلم الذي يتعرّضون له، بفعل الاحتلال الصهيوني”.

ووجهت الحركة نداء إلى “نقابات النقل وعمّال الموانئ، ونخصّهم بالدَّعوة لعدم التَّعامل مع شركات الشحن الصهيونية، وتكثيف كلّ أشكال المقاطعة للاحتلال الصهيوني المجرّم، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ على مدار أكثر من نصف عام ضدَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، والمشاركة الفعالة مع كافة التشكيلات النقابية العمالية، في أسبوع التضامن مع عمال فلسطين”.

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