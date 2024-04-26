شاهد.. من يوقف حمام الدم في غزة؟

العالم - خاص بالعالم

لليوم الثالث بعد 200 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم على مرأى ومسمع من العالم، حيث اركتب جيش الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها اكثر من خمسين شهيدا ونحو 75 جريحا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان العشرات من الشهداء والجرحى من الذين سقطوا خلال المجازر الاخيرة مازالوا تحت الركام، وان طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، مطالبا بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع.

بدورها طالبت حركة حماس بإجراء تحقيق دولي فوري بشأن المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثامين لفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس. كما طالبت الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.

اما في سياق نية الاحتلال الاستمرار في جرائمه؛ دعا وزير مالية الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير قطاع غزة بالكامل كما حث الموساد على اغتيال قادة حركة حماس.



وقال سموتريش عبر منصة إكس، إن الأوان قد حان ليقوم الموساد بما تدرب عليه وتصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، واضاف أنه يجب التحدث مع حماس فقط بالقذائف والقنابل وليس التفاوض معها. كما شدد على ضرورة اجتياح رفح بأقصى سرعة وبأقوى ما يمكن والاستمرار في جميع أنحاء القطاع حتى تدميره بالكامل. كما هدد بوقف تمويل السلطة الفلسطينية في حال صدور أوامر اعتقال ضد إسرائيليين من محكمة العدل الدولية.

