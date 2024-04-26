بالفيديو.. إصابة وزير أمن الاحتلال المتطرف أثناء تفقده عملية الرملة

العالم - الاحتلال

هذا، وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الرملة شمال غربي القدس المحتلة

وأفادت هيئة البث العبرية بإصابة مستوطنة بعملية طعن واصفة إصابتها بالخطرة.وأضافت هيئة البث أنه تم تحييد منفذ العملية دون أن تكشف عن هويته لتعلن بعد ذلك عن وفاته.

وبعد دقائق من العملية أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بجروح متوسطة نتيجة حادث سير وانقلاب سيارته .و أشارت يديعوت أحرونوت الى أن انقلاب سيارة بن غفير حصل في حادث مروري بعيد تواجده في مكان عملية الطعن في الرملة.

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة ابنة بن غفير وحارسه الشخصي في حادث السير أيضا.