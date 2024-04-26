فيديو خاص: مليونية اليمن لنصرة غزة تبهر العالم

العالم - مراسلون

مجددا تتوافد الحشود المليونية الى مختلف الساحات اليمنية وأبرزها ساحة السبعين في العاصمة صنعاء، نصرة لغزة ودعوة لإسنادها على مواصلة حماية مقدسات وشرف الأمة.



الأجواء المختلفة بين الحر والمطر وكذا التضاريس الوعرة، لم تمنع مئات الالاف في مختلف المحافظات، من الخروج لمختلف الساحات وحمل الشعارات، تأكيد على الموقف اليمني المساند لغزة والذي لن يتغير مهما تغيرت عقارب الساعة.



المتظاهرون بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم، الذين هبوا بدافع إيماني قوي دون ملل، تعالت أصواتهم بالموت لأمريكا و"اسرائيل" في صورة شعبية وحضور واضح وداعم للقضية الفلسطينية منذ بدء معركة طوفان الاقصى، التي كسرت انوف جيوش العالم التي لا تقهر كما يقال.



إنكسار قائدة التحالف الدولي واشنطن عسكريا وإقتصاديا وتصدعها سياسيا، نتائج طبيعية يراها اليمنيين لمن يقف ضدهم في إسناد غزة، ومقاومتها في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم، الذي لم يردعه قانون ولم يوقفه إنسان.



لن نضع الرايات المناصرة لغزه، ولن نجلس في البيوت نشاهد المأساة، شعار يقوله اليمنيون في هذه المعركة المقدسة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، وعزما كبير على توسيع معركة البحر والمحيطات حتى يتوقف القصف على غزة.