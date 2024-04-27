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أهالي مخيم نور شمس يتعرضون لعدوان همجي من قبل قوات الإحتلال

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

مخيم نورشمس يعانق قطاع غزة برباط الدم والروح والمصير المشترك كما يصفه أهالي الضفة الغربية بغزة صغيرة، بعد ما قام الاحتلال بممارسة كافة أنواع العقاب الجماعي ضده لكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة.

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تحت قبة السماء التي كستها غيمة سوداء اسقطت مطر من الصواريخ والرصاص والقنابل على مساحة لا تتعدى الكيلو متر الواحد، أجبر اهالي مخيم نور شمس التعامل مع واقع جديد تملؤه مياه الصرف الصحي في الشوارع متسللة بين ركام المنازل التي لا تصلح للعيش، لكن ليس واقع التهجير الذي هدف له الاحتلال من عدوانه المتواصل على المخيم واقع يفسد مخططاته.

الحزن الثقيل لا يغادر عيون المواطنين وهم ينظرون حولهم إلى الركام الذي يحمل بين ثناياه ذكريات لا تنسى
والأطفال الذين ملأوا أجواء المخيم بضحكاتهم وألعابهم، يقفون اليوم صامتين وقد اختفت الابتسامة من ملامح وجوههم الطفولية بعد رؤيتهم جبال من الركام للمنازل والشوارع والممتلكات التي يزداد حجمها في كل اقتحام.

يعانق نورشمس قطاع غزة، برباط الدم والروح والمصير المشترك ، توهم المحتل أن ما فشل في تحقيقه في غزة سيحققه في مخيمات الضفة، لكنه فوجئ بصمود أهل نور شمس وتمسكهم بالبقاء حتى إن انتفت مقومات الحياة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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