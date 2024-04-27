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كاميرا العالم ترصد..

 آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب لبناني بالتحول التدريجي في عمليات المقاومة من خلال العمليات المركبة خاصة في سياق الرد على الاعتداءات الاسرائيلية التي تطال مدنيين وقرى في جنوب لبنان.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى العملية المركبة التي قامت بها المقاومة اليوم في الهجوم بالمسيّرات والصواريخ الدقيقة والموجهة الذي استهدفت مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع الكتيبة 51 غولاني في هذه المستوطنة، ما ادى الى وقوع اصابات بين قتيل وجريح، حيث تحدث الاحتلال الاسرائيلي عن هذه الضربة التي تأتي في سياق الضربات التي يتلقاها واصفا اياها بالضربة القاسية.

ولفت مراسلنا الى ان المقاومة الاسلامية كانت قد استكملت عملياتها من خلال عملية قامت بها على مستوطنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

ونوه مراسلنا بأن عصر هذا اليوم كان هنالك استهداف إسرائيلي لموقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، لافتا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية قد نفذت منذ لحظات، فكان هنالك غارتين متتاليتين استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وحولا وهاتين الغارتين كانتا بالقرب من مركز لليونيفيل وآخر للجيش اللبناني وحتى الساعة لم يتم التبليغ عن وقوع اصابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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