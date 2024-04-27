ردود فعل الداخل الاسرائيلي بعد نشر القسام فيديو لأسرى إسرائيليين

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه منذ أن بثت كتائب القسام الشريط المتعلق بأحد الأسرى الإسرائيليين على أيدي المقاومة وما تحدث به ووجّه اتهاماته ولومه الكبير سواء على المستوى السياسي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال وكيف يخطفون ابنائهم كل هذه الفترة، وتفويت كل الفرص لإبرام صفقة.

وأشار مراسلنا إلى خروج تظاهرات كبيرة بشكل عفوي خلال الأيام الماضية سواء في القدس المحتل او في تل ابيب في الخطه الاكبر حيث كان تمت محاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الكيان اسحاق هرتسوغ اضافة لمحاصرة الجميع لوزير الأمن القومي والاعتداء عليه متهمين له بأنه كان السبب الوحيد وراء كل تدهور الأوضاع الداخلية.



ونوه مراسلنا الى خروج تظاهرات في تل أبيب والقدس المحتلة اضافة الى مواقع اخرى للمطالبة بالاسراع باطلاق سراح المحتجزين والاسرى اضافة الى المطلب الذي بات واضحا بإقالة هذه الحكومة وإقاله نتنياهو ومحاسبته على كل الاخفاخات.

وكانت قد عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيديو لأسرى إسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم. وخاطب أحد الأسرى حكومة نتنياهو بأنه والأسرى الآخرين يعيشون أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف، مشيرا إلى أنهم يشعرون أن حكومتهم قد تخلت عنهم. كما طالب نتنياهو بالمرونة في المفاوضات.

ويوم الأربعاء الماضي ، تظاهر المئات في القدس المحتلة بالقرب من منزل نتنياهو بعد نشر شريط الفيديو الذي ظهر فيه الأسير هيرش جولدبيرج بولين وهو محتجز لدى حماس، وأشعل المتظاهرون النار ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق..