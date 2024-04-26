شاهد.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في أوكرانيا؟!

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واوضحت وزارة الدفاع الروسية، انه تم تنفيذ ضربات ضد القوى البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في مئة واثنتي عشرة منطقة. بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات من قواتها مركز التحكم بالطائرات المسيرة في دونيتسك.



وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اكد ان اقتراب الناتو من حدود روسيا خلق تهديدات إضافية للأمن العسكري الروسي، ويبرر انعدام ثقة موسكو بالغرب الذي تعهد بعدم الاقتراب من حدودها. وشدد على أن روسيا تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. واوضح شويغو أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي يستمر الأطلسي بالتوسع شرقا، علما أنهم قطعوا الوعود لروسيا بعدم التوسع شرقا في وقت نفذوا فيه ست موجات من التوسع اقترابا من روسيا.



واعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل اكثر من الف عسكري اوكراني، واسقاط 193 مسيرة وصاروخا أطلقتها القوات الاوكرانية على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الماضية. وعززت القوات الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالقوات الاوكرانية في مقاطعة خاركوف وصدت هجوما في محيط قرية تيرني بدونيتسك، حيث تشهد هذه الجبهة عمليات كر وفر بين القوات المنتشرة فيها من الجانبين.