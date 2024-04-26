الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2024

الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 25-04-2024