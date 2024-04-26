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من اجل توفير الامن الغذائي للبلاد....

خطة تنموية ايرانية لزراعة مليوني هكتار خارج البلاد

خطة تنموية ايرانية لزراعة مليوني هكتار خارج البلاد
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن منفذ مشروع الزراعة خارج الحدود في وزارة الجهاد الزراعي في ايران "آقا رضا فتوحي" ان الخطة التنموية السابعة في البلاد تتضمن زراعة مليوني هكتار من الاراضي الزراعية خارج الحدود الايرانية من اجل توفير الامن الغذائي للبلاد.

العالم _ إيران

فتوحي قال ان الوزارة خططت في العام الحالي لزراعة 400 الف هكتار في خارج ايران لتأمين المحاصيل الزراعية للبلاد بمشاركة القطاع الخاص الايراني وايرانيي المهجر الذين أسسوا شركات دولية.

وتابع بأن ايران حددت العراق وباكستان وكازاخستان وارمينيا وطاجيكستان واوزبكستان وروسيا والدول الافريقية واميركا اللاتينية، لتكون الاراضي التي تزرع في هذا السياق.

واشار الى استيراد ايران لـ 25 مليون طن من الاعلاف والمحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالبذور الزيتية والأعلاف والأرز، من الخارج مضيفا بأن الزراعة في خارج البلاد توفر امكانية الحصول على هذه المحاصيل الزراعية في البلدان التي تحظى بكميات وافرة من المياه والتربة الخصبة وباسعار أقل.

وتابع بأن الدول المذكورة تخصص اراضي لدول الغير للزراعة خارج الحدود بسبب فائض الانتاج لديها لكن دولة كالعراق الذي يحتاج هو ايضا الى المحاصيل الزراعية الاساسية فنتفق معه على نسب من الاستيراد تناسبه.

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