جيش الاحتلال ينكل بجثامين الشهيدين مصطفى عابد وأحمد شواهنة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة شادية بني شمسة أنة وفي أحدث وأهم التطورات في الضفة الغربية هو استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين في مدينة جنين تحديدا على حاجز سالم العسكري غربي المدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة يستقلها فلسطينيون، حيث قال الإعلام العبري والمتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواتهم رصدت تحركات غريبة على حادث سالم العسكري وقامت بتطبيق كمين محكم واستباقي للمقاومين وقامت بإطلاق الرصاص عليهم فور وصولهم إلى تلك المنطقة.

وأوضحت أن الشهيدين هما مصطفى عابد 22 عاما وأحمد شواهنة 21 عاما من بلدة السيلة الحارثية وكفردان غرب مدينة جنين، وهم من مجاهدي سرايا القدس كتيبة كفردان.

وأكدت أن قوات منعت الطواقم الطبية من الوصول إليهم واحتجزت جثامينهم، وفي بيان مقتضب من الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل جريحين إلى مستشفيات المدينة.

ولفتت إلى أنه تمت وصول صورة لجيش الاحتلال وهو ينكل بجثامين الشهداء داخل معسكر سالم غرب الحاجز الذي تم إطلاق الرصاص عليهم.

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