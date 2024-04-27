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أمين عام 'أوبك 'يكشف حقيقة نهاية النفط في العالم

أمين عام 'أوبك 'يكشف حقيقة نهاية النفط في العالم
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، حقيقة الاتجاهات المثيرة للقلق من الروايات التي يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط في العالم.

العالم- الاقتصاد

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.

وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط "ميس"، كتب الغيص أن هناك "اتجاها مثيرا للقلق من الروايات" يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة.

وأضاف في المقال الذي نشر الموقع رابطا له على منصة إكس "ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟".

وقال إنّ "الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق".

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