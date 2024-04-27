'باسم يوسف' يهاجم 'إيلون ماسك' بشراسة ..ما السبب؟

العالم- الامريكيتان

وانتقد يوسف تصرف إيلون ماسك بإعادة نشر تغريدة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول فيها إن "معاداة السامية في الجامعات بأمريكا تذكّرنا بما حدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات".



ونشر الإعلامي المصري تغريدة على حسابه الشخصي على منصة "إكس"، قائلا: “أعلم أنك مشغول بإعادة نشر تغريدات بيبي (نتنياهو) وهو يعطي الأوامر للمسؤولين الأمريكيين بالدخول واعتقال الطلاب الأمريكيين".





وأضاف: "أعلم أنك فقدت شجاعتك منذ فترة عندما ركعت وزرت إسرائيل دون أن تعترف حتى بما يحدث على بعد مئات الأمتار في غزة، ولكن هنا مهمة سهلة بالنسبة لك، بدلاً من إعادة نشر أكاذيب القاتل الجماعي، لماذا لا تذهب إلى الجامعات بنفسك وترى الطلاب اليهود يقفون متضامنين ضد قتل البشر؟".



وأردف قائلا: "أو أرسل روبوتا يعمل بالذكاء الاصطناعي أو شيئا من هذا القبيل. ربما سيكون لديه إنسانية أكثر منك".

وفي تغريدة أخرى، سخر باسم يوسف من تعامل الإدارة الأمريكية مع الطلاب المحتجين داخل الجامعات ودعمها للاحتلال قائلا: "لا يمكنك اختلاق هذا القرف! حائط؟ ماذا بعد؟ القناصة؟ الحصار الشامل؟ عدد السعرات الحرارية؟ ربما قصف الحرم الجامعي والمقابر الجماعية ومن ثم إلقاء اللوم على خههاماس (يقصد حماس)".



وأضاف: "هذا القرف أنه رجل مجنون جدا، أحضروا وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي بالفعل، إذا كان نتنياهو يحكم الولايات المتحدة، فربما ينبغي عليه أن يرسل قواته أيضا".