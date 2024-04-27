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حزب الله يهاجم مقر قيادة عسكرية للاحتلال وكتيبة تابعة للواء غولاني

حزب الله يهاجم مقر قيادة عسكرية للاحتلال وكتيبة تابعة للواء غولاني
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حصيلة العمليات التي نفذتها، اليوم السبت، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

العالم _ لبنان

واستهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما شنت المقاومة هجومًا مركبًا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني.

وفي عملية اخرى، استهدفت قوات المقاومة موقع ‏السمّاقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وفي ما يلي نص البيانات الصادرة عن المقاومة حول عملياتها اليوم:‏

1. تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم السبت 27-4-2024 تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 27-04-2024 م
‏18 شوال 1445 هـ

2. هجوم مركب على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت 27-4-2024 هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني واصابوه بشكل مباشر.
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت27-04-2024 م
‏18 شوال 1445 هـ

3. هجوم على موقع السماقة


بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:30) من عصر يوم السبت 27-4-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت27-04-2024 م
‏18 شوال 1445 هـ

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