فرص نجاح محادثات الهدنة في غزة، وانتفاضة طلاب الجامعات لأجل غزّة تتمدّد عالميا

العالم - بانوراما

الملف الأول: قالت حركة المقاومة الإسلامية إنها تدرس الرد الإسرائيلي على مقترحها الأخير المتعلق بصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي سلمته سابقا للوسطاء في مصر وقطر. هذا وقالت مصادر إن القاهرة قدمت مقترحا إلى حكومة الاحتلال حول صفقة مرتقبة مع المقاومة، فيما يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الضغط على المقاومة بورقة اجتياح مدينة رفح لإجبارها على قبول المطالب الإسرائيلية.

وتتمسك المقاومة بمطالبها الأساسية لوقف النار وإطلاق الأسرى. هذا وكشفت مصادر أن بنيامين نتنياهو يشكل العقبة الأساسية أمام أي صفقة، حيث يشهد الكابينت الحربي أجواء انعدام الثقة بين أعضائه ونتنياهو.

الملف الثاني: بدأت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية تمتد لتشمل أكثر من75 جامعة على مساحة البلاد.



وينضم أعضاء الكوادر التعليمية إلى الاحتجاجات، إضافة إلى طلاب وناشطين يهود يؤكدون رفضهم للإبادة الجماعية في قطاع غزة. في المقابل تواصل الشرطة استخدام العنف لقمع الاحتجاجات، في وقت تلوح الإدارة الأميركية باستدعاء الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات.

وبدأ تأثير الاحتجاجات يتخطى حدود الولايات المتحدة، حيث انطلقت فعاليات احتجاجية طلابية في كل من أستراليا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا دعما للحراك الطلابي الأميركي، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.