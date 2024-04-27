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المقاومة اللبنانية توجه ضربة بعشرات صواريخ الكاتيوشا لمستوطنة ميرون

المقاومة اللبنانية توجه ضربة بعشرات صواريخ الكاتيوشا لمستوطنة ميرون
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) قصف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد و رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

وجاء في بيان للمقاومة الاسلامية في لبنان:

ِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 28-04-2024 م
‏19 شوال 1445 هـ

من جهة أخرى قال موقع "حدشوت بزمان" العبري ان وحدة المراقبة الجوية في ميرون تعرضت لضربة مباشرة.

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