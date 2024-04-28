طرد السفير ووزير الثقافة الإيطالي من معرض تونس الدولي للكتاب! + فيديو

العالم - تونس

وكان السفير الإيطالي يشارك في إحدى فعاليات معرض الكتاب بالفضاء، واقتحم عدد من الناشطين ضمن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين المكان رافعين راية القضية، ومرددين هتافات تدعو بالحرية لفلسطين وايطاليا هي هي ايطاليا فاشية .

وطرد الناشطون السفير الإيطالي احتجاجا على تواطؤ روما والاحتلال الإسرائيلي في جرائمه في حق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أشهر.

وهتف المحتجون بحرية فلسطين وغزة وصمود المقاومة وسقوط الأنظمة الغربية المتواطئة والمشاركة في المجازر.

وخاطب المحتجون السفير بأنه غير مرحب به في تونس وأن عار على بلاده المشاركة في الجريمة.

وليس المرة الأولى التي يتحرك فيها هؤلاء الناشطون ضد شخصيات غربية في تونس، من أجل قضية فلسطين، حيث سبق وأن اقتحموا فعالية ثقافية سنمائية بحضور سفراء غربيين وصبوا جام غضبهم عليهم واتهموهم بالمشاركة في العدوان.

وتعد الحكومة الإيطالية مورداً رئيسياً للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قويةً معه، فيما كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل".



وفى وقت سابق أصدرت مجالس محلية إيطالية كبرى "نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا" قرارات تطالب الحكومة والاتحاد الأوروبي بوقف وتعليق التجارة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيب كونتي بوقف إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة للبرلمان حول الأزمة في الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.



هذا وانطلق المعرض الجمعة الماضي، ويستمر حتى اليوم الأحد، تحت شعار "امضِ أبعد مما ترى عيناك وفي يدك كتاب"، بمشاركة 25 دولة.

ومعرض تونس الدولي للكتاب هو معرض تجاري وثقافي وأدبي، ينظم سنويا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم.

وتشارك في المعرض دور النشر التونسية والأجنبية الكبيرة منها والصغيرة، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات والجمعيات التونسية والأجنبية.

وقال رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، عادل خذر، إن تكريم فلسطين سيكون من خلال برمجة مجالس حوارية تتمحور حول"هوية الفلسطيني" و"مصير الإنسان الفلسطيني" و"سردية الإبادة والمقاومة" و"فلسطين في الأدب التونسي"، إلى جانب ندوة بعنوان "المقاومة وقضايا الالتزام في الفكر والفن والأدب".