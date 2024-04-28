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تسلم حماس للرد الاسرائيلي وفرصة التفاوض الاخيرة

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ما الجواب المتوقع لحماس بعد تسلمها الرد الاسرائيلي علی موقفها من مفاوضات صفقة التبادل؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني التهديد الاسرائيلي للوسيط المصري بالفرصة الاخيرة لتبادل المقترحات قبل التوجه لرفح؟

هل يمكن للوساطة المصرية الجمع بين مقترحات الطرفين المعنيين من دون البت بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال؟

ما أهمية التسجيل المصور لكتائب القسام حول الأسری لديها وتعليق أهاليهم بأن علی حكومة نتنياهو الاختيار بين الصفقة أو رفح؟

كيف يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في مناورة التحذير من التصعيد من الضغط الفعلي علی عراقيل نتنياهو.

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ابوسامر موسی والخبير بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد.

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