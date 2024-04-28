موسی أبومرزوق: حماس ستقرر مستقبل قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح خص به برنامج لقاء خاص يبث لاحقاً علی شاشة قناة العالم قال موسی ابومرزوق انه لم يستطع ادارة الوضع في قطاع غزة سوی حماس وبالتالي الذي يقرر مستقبل قطاع غزة هي حماس.

وأکد ابومرزوق:" لن يفرض علی قطاع غزة أي حکومة مهما کانت من تصمیم امريکا أو بعض دول المنطقة".

وأوضح ان حرکة حماس تريد وقف الابادة الجماعية ووقف جرائم الحرب ووقف العدوان حسب قرارات محکمة العدل الدولية وتريد وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية حسب قرارات مجلس الامن".

وسيتم بث الحلقة الکاملة لهذه المقابلة يوم الاحد عند الساعة 23:30 بتوقيت مکة المکرمة و20:30 GMT.