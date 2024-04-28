اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية بسبب غزة!

العالم - الأميركيتان

وقالت ستاين، المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، على منصة "إكس" إن الشرطة اعتقلت أيضا مدير حملتها جيسون كول ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير، أثناء دعمهم لاحتجاج ضد علاقات الجامعة بالحرب على غزة.

ونقلت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية عن المتحدث باسم حملة ستاين قوله "ليس لدينا علم حتى الآن بأي اتهامات".

وشاركت ستاين في المظاهرات لدعم الطلاب الذين أقاموا مخيما وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تنفذ الجامعة مطالب منها التخارج من استثماراتها في شركة بوينج ومقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وكانت المرشحة الرئاسية قد أعلنت في مقطع فيديو تم تسجيله قبل اعتقالها ونشره على موقع إكس أنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

وأضافت "سنقف هنا صفا واحدا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية، ويدافعون عن حقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".

ونقلت (سي.إن.إن) عن ديفيد شواب، مدير اتصالات ستاين قوله إن ستاين حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة بعد ظهر الأمس، لكن الشرطة "لم تتجاوب" وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وأضاف "من العار أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين لا يفعلون سوى المطالبة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يبغضها الشعب الأميركي".

وتصاعدت التوترات في حرم كبرى الجامعات الأمريكية على خلفية احتجاجات الطلاب تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وعقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع عاصفة بمشاركة رؤساء ثلاثة من أبرز الجامعات الأمريكية، تتعلق باتهامات بمعاداة السامية والاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية المظاهرات ضد الحرب الصهيوني على غزة.