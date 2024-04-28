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طهران.. معرض إكسبو 2024 يتحدی الحظر الامريكي

الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

انطلق معرض القدرات التصديرية للجمهورية الاسلامية في ايران بنسخته السادسة (إكسبو 2024) امس السبت، برعاية الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين المحليين والأجانب في العاصمة الايرانية طهران.

العالم _ مراسلون

أكد أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجت الله عبدالملكي انه بالرغم من الحظر الاميركي الجائر ضد ايران، لاتزال ايران تسير على طريق التطور والازدهار الاقتصادي.

وتابع عبدالملكي في مقابلة مع قناة العالم ان الاقتصاد الايراني شهد خلال السنوات الماضية نموا اكثر من 5 في المئة سنويا، مضيفا ان ايران لديها فرص للاستثمار والانتاج والتجارة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة التي لها دور كبير في التطوير الاقتصادي.

ونوه عبدالملكي الى ان ايران ترحب بكل المستثمرين من الدول العربية والاسلامية للمشاركة في هذا المعرض.

وتستمر اعمال معرض اكسبو 2024 حتى الأربعاء 1 أيار مايو ويشارك فيه 2000 من رجال الأعمال من 119 دولة إلى جانب 800 من شركات التصدير المحلية.

ومن أهداف إقامة الدورة السادسة لمعرض القدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إنشاء منصة مناسبة لاستثمار الوحدات الصناعية الإيرانية في بلدان المقصد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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