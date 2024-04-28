مقترح جديد.. تل ابيب تتنازل حماس تدرس

العالم - الإحتلال

بحسب ما نشر موقع واللا الإسرائيلي، فإن الاقتراح الجديد يتضمن ما أسماه تنازلات كبيرة من جانب تل أبيب تشمل استعدادا ضمنيا لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

أما أبرز الاقتراحات التي أظهرت تراجعا في الموقف الإسرائيلي والتي عرضتها على حركة حماس فتتضمن:

- الاستعداد لإعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بشكل كامل.

- انسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع، والذي يعرف بممر نتساريم.

- الاستعداد لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، وهي مطالب أساسية لحركة حماس.

وقال خليل الحية القيادي في حركة حماس في بيان إن الحركة تلقت رد [إسرائيل] الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها ستدرس المقترح قبل إعلان ردها.

وقال البيان: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، وستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الكيان الإسرائيلي استعداده لإنهاء حربه الإبادية في غزة في المراحل المتقدمة من المفاوضات.