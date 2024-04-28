مسؤول فلسطيني يحذر من خطوة اسرائيلية تخلف 100 ألف شهيد

العالم - خاص بالعالم

وفي سياق التغطية المباشرة للأحداث علی شاشة قناة العالم، صرح اسماعيل الثوابتة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي مايزال يشن حرب ابادة جماعية وتطهير عرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد استشهاد أكثر من 34 ألف ضحية ارتقوا في الحرب الاسرائيلية المجنونة علی قطاع غزة مشيراً الی وصول أكثر من 77 جريح الی المستشفيات واعتقال أكثر من 5 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأضاف مدير عام المكتب الاعلامي الحكومي ان هناك أكثر من 7 آلاف تحت الانقاض، لم تتكن طواقم الامداد والدفاع المدني انتشال جثامينهم من تحت الانقاض.

وأوضح ان الاحتلال الاسرائيلي دمر أكثر من 370 ألف وحدة سكنية اضافة الی تدمير الابراج السكنية تحتها الاف الشهداء ماجعل الدفاع المدني غيرقادر علی الوصول اليهم.

وبيّن الثوابتة ان القصف المتواصل تسبب في انهيار كامل للمستشفيات حيث أخرج الاحتلال أكثر من 32 مستشفی من أصل 35 مستشفی من الخدمة.

وأشار الی اقتراب فصل الصيف مؤكداً ان الفلسطينيين يعيشون حياتاً قاسية بسبب انتشار الامراض والاوبئة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي للبنية التحتية وشبكات المياه.

وأكد الثوابتة ان العدوان الاسرائيلي ضاعف الحصار علی قطاع غزة حيث تتكدس أكثر من 600 ألف طن من المساعدات الدولية علی الحدود يمنع الاحتلال وصولها الی الفلسطينيين.

واعتبر الثوابتة ما يتم الحديث عنه في مجال المفاوضات لوقف اطلاق النار، مجرد ذراً للرماد مؤكداً انها محاولات لإدارة الحرب النفسية علی غزة فالحرب مستمرة والغطاء الاميركي للحرب مستمر وهناك احتضان ودعم امريكي سياسي وعسكري واعلامي للعدوان الاسرائيلي علی غزة ولايلوح في الافق انهاءاً للحرب علی غزة لاسيما وان الاحتلال الاسرائيلي يلوح باجتياح رفح التي يقطنها أكثر من مليون و300 ألف من النازحين الفلسطينيين.

وحذر انه اذا اجتاح كيان الاحتلال رفح، فإن عدد الشهداء الفلسطينيين سيفوق الـ100 ألف شهيداً.