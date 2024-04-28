صحف عبرية.. نتنياهو مرتبك من احتمال صدور مذكرة اعتقاله

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان نتنياهو قابل احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه بانتشار رد علی منصة «إكس» معلناً انه لن يقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاعتقاله أو اعتقال أي إسرائيلي أخر، معتبراً ان "اسرائيل" هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.

وهاجمت عدة صحف عبرية تغريدة نتنياهو مؤكدة انه عقد الامور بانتشار هذه التغريدة، حيث أنه هاجم المحكمة الدولية فيما تعيش "اسرائيل" في وضع لايحسد علی الصعيد الدولي.

وكشفت مصادر لصحيفة يديعوت احرونوت ان نتنياهو يعيش حالة من الارباك والتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق عدد من المسؤولين الاسرائيليين.