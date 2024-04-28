منظمة الفضاء الإيرانية تستعد لإطلاق 5 إلى 7 أقمار صناعية العام الجاري

العالم – إيران

وفي تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الأحد لفت سالارية بأن منظمة الفضاء الوطنية تستعد لتدشين المرحلة الأولى من منصة إطلاق الأقمار الصناعية بميناء جابهار (جنوب شرقي البلاد).

وأكد هذا المسؤول تنفيذ 4 إلى 5 عمليات إطلاق داخلية، وعملية واحدة أو عمليتي إطلاق دولية خلال العام الجاري.

وحول طبيعة الأقمار التي ستطلق هذا العام، قال رئيس منظمة الفضاء الوطنية: أن الأقمار الصناعية التي ستلطق خلال العام الجاري، تتنوع ما بين الأقمار المستخدمة للاتصالات، وأقمار الاستشعار عن بعد، والأقمار الصناعية التشغيلية.

كما أشار سالارية إلى منصة جابهار لإطلاق الأقمار الصناعية، قائلا: إن المرحلة الأولى من هذا المشروع، حيث يتم استهلاك الوقود الصلب في صواريخ الإطلاق، ستدخل الخدمة هذا العام، والجهود متواصلة لتبدأ هذه المرحلة بإطلاق القمر الصناعي الإيراني خورشيد (الشمس).