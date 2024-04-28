نمو الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة بإيران 18 ضعفا

العالم – إيران

وقام علي أصغر شالبافيان، أثناء حضوره المعرض السادس لقدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران إكسبو 2024)، الذي افتتح في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية، بزيارة قاعة السجاد المنسوج يدويا والحرف اليدوية والسياحة.

وأشار نائب وزير التراث الثقافي إلى استقبال أكثر من 80 دولة و2000 رجل أعمال أجنبي في معرض إيران إكسبو 2024.

وفي شرحه لعرض الحزم الاستثمارية في هذا المعرض قال شالبافيان: يمكن أن يكون من أنشطة رجال الأعمال ورجال الأعمال الاستثمار في المشاريع السياحية، ولهذا الغرض تم إعداد 600 حزمة استثمارية تم الحصول على الأنشطة والتصاريح الإدارية لها.

وتابع قائلا: أيضا من بين 600 حزمة استثمارية تم إعدادها، هناك 160 مشروعا بحجم استثمار يزيد عن أربعة ملايين دولار.

وأشار إلى أن أحداث مثل معرض إكسبو يمكن أن تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، وأضاف: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، زاد حجم الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة في البلاد 18 ضعفا ووصل إلى 256 مليون دولار بنهاية العام الإيراني الماضي 1402 هـ.ش (إنتهى في 19 آذار/مارس).