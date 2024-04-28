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إرتفاع إنتاج إيران من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

إرتفاع إنتاج إيران من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أظهرت الإحصائيات الجديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن إنتاج إيران من النفط في عام 2023 شهد زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3.1 مليون برميل يوميا.

العالمإيران

ووفقا للبيانات الجديدة، سجل قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني نموا ملحوظا بنسبة 15% في عام 2023، وعلى مدى السنوات الثلاث من ولاية الرئيس إبراهيم رئيسي، شهد هذا القطاع نموا مزدوج الرقم؛ وبالتالي شهد قطاع النفط نموا بنسبة 10.1% و10% و15% على التوالي في الأعوام 2021 و2022 و2023.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج إيران من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا مرة أخرى، ليصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في عام 2024.

كما ارتفع إنتاج إيران من الغاز من ما يعادل 4.8 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2022 إلى ما يعادل 5.1 مليون برميل يوميا في عام 2023.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الرقم بمقدار 300 ألف برميل يوميا ليصل إلى ما يعادل 5.4 مليون برميل يوميا في عام 2024.

وصدرت إيران 1.4 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2023، مما يشير إلى زيادة قدرها 500 ألف برميل مقارنة ببيانات صادراتها النفطية في العام السابق، ومن المتوقع أن يضاف في العام الحالي 100 ألف برميل إضافية إلى صادرات إيران النفطية، ليصل رقمها إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وصدرت إيران الغاز في 2023 ما يعادل 300 ألف برميل من النفط يوميا، ومن المتوقع أن يبقى الرقم على حاله في 2024.

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