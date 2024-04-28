إقتدار ومكانة محور المقاومة تجاوزت الدائرة الإقليمية

العالم – إيران

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق: بعد عملية طوفان الأقصى، كان العراق من بين الدول الرائدة في دعم غزة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الحكومي والمواقف لهذا البلد في المحافل الإقليمية والدولية وعلى مستوى السلطة والشعب والأحزاب السياسية والمقاومة.

وقال: إن القوات الشعبية متمركزة على الحدود الأردنية العراقية منذ عدة أشهر لنقل دعمها لشعب غزة المظلوم.

وأضاف آل صادق: إن هذه الدولة قامت حتى الآن بتسليم عدة شحنات من الأدوية والغذاء لأهل غزة وما زالت تقف إلى جانب أهل غزة.

وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق القول: شهدنا موجة من الحماس بين الشعب العراقي والمسؤولين بعد عملية الوعد الصادق الفخورة التي أدت إلى معاقبة الكيان الصهيوني.

وقال آل صادق: تصرفات العراق حكومة وشعبا، وخاصة عمليات قوى المقاومة ضد الكيان الصهيوني، كانت دائما محل تقدير وشكر للمقاومة الفلسطينية.

وفي النهاية أضاف: اليوم، تجاوزت اقتدار ومكانة محور المقاومة الدائرة الإقليمية، وهذا ما يمكن رؤيته في صوت احتجاج الشباب والطلاب الأميركيين والفرنسيين ضد الكيان الصهيوني الغاصب، الذي تردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتعد هذه الحركات والتيارات بأن العد التنازلي لتدمير إسرائيل قد بدأ.