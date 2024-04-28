المنتخب الإيراني لكرة الصالات يفوز ببطولة آسيا للمرة الـ13 + فيديو

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والتقى منتخبا إيران وتايلاند لكرة الصالات في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2024، اليوم الأحد، عند الساعة 14:30، حيث تمكن المنتخب الايراني من التغلب على نظيره التايلاندي بنتيجة 4-1 والفوز ببطولة آسيا للمرة الثالثة عشرة.

وسجل مهدي كريمي وسعيد أحمد عباسي وعلي أصغر حسن زاده وباقر محمدي أهداف المنتخب الإيراني في هذه المباراة.

وفاز المنتخب الإيراني بكل مبارياته للوصول إلى النهائي بقيادة اللاعب الاسطوري الإيراني السابق وحيد شمسائي كمدرب.

وجاءت أوزبكستان في المركز الثالث بعد تايلاند. وتأهل المنتخب الأفغاني الذي يقوده مدرب إيراني لأول مرة إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة بعد فوزه على قرغيزستان في مباراة فاصلة في وقت سابق اليوم الأحد.

وفقًا لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيطرت إيران منذ البداية على ملعب بانكوك أرينا لتحرم تايلاند من لقبها الأول في البطولة، حيث بدأت إيران المباراة بشكل جيد، وتقدمت في الدقيقة الأولى من ركلة ثابتة عندما مرر سالار أقابور الكرة إلى مهدي كريمي، الذي سجل في الزاوية السفلية للشباك من أعلى القوس. وواصل تفوقه على خصمه حتى نهاية المبارة وتمكن اخيرا من التغلب عليه ويفوز بالبطولة للمرة الثالثة عشرة.