النجباء ترفض أي تدخل أمريكي في شؤون الداخل العراقي!

العالم - العراق

وأدان المجلس السياسي للمقاومة الإسلامية العراقية "النجباء"، في بيان له، الموقف التدخلي للسفارة الأمريكية في معارضة تصويت برلمان العراق ضد تجريم الشذوذ والأعمال غير الأخلاقية وقال:

"لقد وصل الأمر إلى حد أن السفير الأمريكي الشرير يهدد حكومتنا علنا وبكل وقاحة بعقوبات اقتصادية، فهناك يجب على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أولا أن تنفذ ماتدعيه من حقوق الإنسان وحرية التعبير وتتوقف عن قمع الطلاب في الجامعات الأمريكية الذين يحتجون على نهجها الاستعماري في العالم والمنطقة وفي قطاع غزة.

وأضاف "أن الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم ضد الأبرياء المحاصرين في غزة، وعلى أمريكا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، أن تحترم قرارات المجتمع الدولي بدلا من دعم ذلك الكيان المغتصب الإسرائيلي" .

وأيدت حركة النجباء للمقاومة الإسلامية في العراق، قرار مجلس النواب الذي جاء وفق إرادة الشعب العراقي، مشيدة "بقرار الإخوة الذين صوتوا لصالح هذه الخطة".

وحذرت الحركة، بعض الساسة وأعضاء البرلمان العراقي الذين لا تزال لديهم نوايا حسنة تجاه أمريكا، قائلة: "ليعلموا أن أمريكا بتوجهاتها السياسية تسعى إلى انهيار المجتمعات، وتدمير الأسر، ومواجهة ثوابت الإسلام وثقافته الأصيلة التي هي من أهم امتيازات الشعب العراقي الأصيل".