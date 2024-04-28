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خارجية الإحتلال تصدر تعليمات جديدة إلى السفارات

خارجية الإحتلال تصدر تعليمات جديدة إلى السفارات
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير خارجية الإحتلال يسرائيل كاتس أصدر تعليماته إلى السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بزيادة الأمن حول المؤسسات اليهودية والاستعداد لتفشي العنف، نظراً لإمكانية إصدار  محكمة لاهاي أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.

العالم - فلسطين

وتقدر مصادر صهيونية أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر هذا الأسبوع مذكرات اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وافادت القناة 12 الإسرائيلية بان الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.

ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمجازر التي ارتكبتها السلطات الاسرائيلية هناك، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

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