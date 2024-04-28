العالم - لبنان

وقالت المقاومة، إنّ مجاهديها استهدفوا موقعي ‏"رويسات العلم" و‏"السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابةً مُباشرة.

وأيضاً، ذكر بيانٌ آخر للمقاومة أنّ "المجاهدين استهدفوا موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وتأتي استهدافات المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

ونشرت المقاومة، اليوم، مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة، وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مستوطنة المنارة شمالي فلسطين المحتلة.