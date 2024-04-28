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لواء المظليين الإسرائيلي يرفض أوامر الاستعداد لعملية رفح!

لواء المظليين الإسرائيلي يرفض أوامر الاستعداد لعملية رفح!
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة 12 الإسرائيلية أن نحو 30 جنديا من قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في جيش الإحتلال رفضوا أوامر عسكرية بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح.

العالم - فلسطين

وبحسب تقرير القناة، فإن 30 جنديا من سرية المظليين الاحتياطية الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمرا بالاستعداد لعملية في رفح، وأوضحت أن الجنود رفضوا أوامر الاستعداد وأبلغوا قادتهم أنهم لن يلتحقوا بوحدتهم لأنهم "لم يعودوا قادرين على القتال".

وبحسب القناة، فإن "القادة العسكريين لا يعتزمون إجبار عناصر الاحتياط" على المشاركة في العملية؛ وذكرت أن عدم مشاركتهم "لن يؤدي إلى فجوة عملياتية"، في حين أشار التقرير إلى أن ذلك يكشف عن "حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أشهر من القتال".

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