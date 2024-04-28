كاظمي قمي: إيران تدعم المبادرات البناءة بشأن أفغانستان

العالم – إيران

وأكد حسن كاظمي قمي اليوم الأحد في مقابلة خاصة مع "طلوع نيوز" أنه يجب تحديد صلاحيات الممثل الخاص للأمم المتحدة.

ووصف التعاون القائم بين طهران وكابول بأنه فريد من نوعه.

وبشأن عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة لطالبان، أوضح: الاعتراف بالحكومات يعتمد على إرادة شعب ذلك البلد.. قلنا مرارا أن ما يقوله شعب أفغانستان سوف يحظى بموافقتنا ودعمنا.

ووصف في جزء من كلمته التطورات في أفغانستان بأنها قضية تمس المصالح الأمنية القومية لدول الجوار، وأضاف: ينبغي على العالم أن يدرك أن من أجل معالجة مشاكل أفغانستان وتبديد المخاوف بشأن قضية بث الرهاب يجب التوصل إلى إجماع إقليمي وتعاون مشترك بين الدول.

كما وصف هذا المسؤول الإيراني الرفيع جهود الحكومة المؤقتة لطالبان لبناء الثقة بأنها ضرورية لتعزيز التعاون بين طهران وكابول.