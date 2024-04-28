حماس جادّة في التوصل لاتفاق ولكنها لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أضاف أبو زهري في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن “الحركة لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وشدد أبو زهري على أن “الحركة أكدت للأشقاء في مصر وقطر أنها جادة في التوصل لاتفاق، لكنها لن ترضخ لأي ضغوط أميركية”.

وأمس السبت، أعلنت حركة حماس، في بيان، تسلّمها رد الاحتلال الرسمي على موقف الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في الـ13 نيسان/أبريل الجاري، مشيرة إلى أنها “في حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 205 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و454 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و575 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.