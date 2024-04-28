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شهيدة وعدة إصابات بقصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح

شهيدة وعدة إصابات بقصف للاحتلال استهدف منزلا في رفح
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء الأحد، بغارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مراسلها قوله، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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