مصنع "إسرائيلي" لإنتاج المسيرات بالمغرب!

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وأوضح رونين نادير، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لصحيفة (زونا ميليتاري) أنّ الأخيرة أنشأت بالفعل المصنع، ومن المرتقب أنْ يبدأ الإنتاج قريبًا.

وأشار إلى أنّ افتتاح هذا المصنع المملوك لواحدة من بين أهم الشركات الحربية التابعة للكيان “يعزز العلاقات بين إسرائيل والمغرب ويطورها بسرعةٍ كبيرةٍ جدًا، مسجلاً أنّ الرباط أبرمت عدة صفقات تسلح مع تل أبيب في الآونة الأخيرة”.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أنّه في شباط (فبراير) 2023، أبرمت "إسرائيل" والمغرب صفقة بقيمة 500 مليون دولار لتوفير نظام الدفاع الجويّ والصاروخيّ (باراك إم. إكس) للمملكة والذي يتّم تصنيعه من قبل شركةٍ تابعة للكيان واشترى المغرب أيضًا نظام (سكاي هوك دوم) لمكافحة الطائرات بدون طيار من "إسرائيل" في العام 2021.

هذا واشارت صحيفة "رأي اليوم" ان (باراك إمْ إكس) يعتبر نظام دفاعٍ جويٍّ متعدد الوظائف ومصمم لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات. وهو يعمل على منصات بحرية وبرية، وينتمي إلى عائلة صواريخ باراك.

واقتنت المملكة أيضًا، وبحسب المصدر ذاته، 150 طائرة دون طيار صنعتها شركة تابعة للكيان الصهيوني، وكذلك أنظمة السلاح المنتشرة (سباي إكس) التي صنعتها الشركة نفسها.

وكان تقرير حديث حول مشتريات الطائرات المسيرة في القارة الإفريقية، قد كشف أنّ المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية الأكثر امتلاكًا للمُسيّرات، إذ بلغ مجموع ما اقتنته القوات المسلحة الملكية، في الفترة ما بين 1980 و2024، ما مجموعه 233 طائرة مُسيرة، وذلك وفق المعطيات الصادرة عن موقع (ميليتاري أفريكا) المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية.

واحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيا في اقتناء الطائرات المسيرة، بعد مصر التي تضمنت ترسانة قواتها المسلحة أكثر من 260 طائرة مسيرة، فيما حلت نيجيريا في المركز الثالث على مستوى الجيوش الإفريقية بـ 177 وحدة.

وفيما يتعلّق بمصدري الطائرات المسيّرة للدول الإفريقية المذكورة، أكد (ميليتاري أفريكا)، أنّ الصين كانت على رأس القائمة تليها "إسرائيل" التي تستحوذ المملكة المغربية على حصتها في السوق الإفريقية، وبعدها الولايات المتحدة، ثم تركيا التي تعد نيجيريا من ضمن الزبائن الأوائل في هذا الصدد.

ووفق معطيات الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، فإنّ القوات المسلحة الملكية، تمتلك حوالي 160 طائرة "إسرائيليّة" الصنع، إضافة إلى 26 مسيرّة عسكريّة أمريكيّة الصنع و19 طائرة من إنتاج مصانع الدفاع التركيّة، وكلّها من صنف الطائرات ثابتة الأجنحة.