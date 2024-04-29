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مظاهرات في هولندا أمام فروع ماكدونالدز دعمًا للفلسطينيين في غزة

مظاهرات في هولندا أمام فروع ماكدونالدز دعمًا للفلسطينيين في غزة
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

نظم نشطاء مناهضون للعدوان الصهيوني على غزة مظاهرات أمام فروع سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز في مدن هولندية مختلفة.

العالم-اوروبا

وتجمع متظاهرون، الأحد، أمام فرع للشركة وسط مدينة روتردام، وحملوا لافتات مناهضة للكيان الصهيوني وماكدونالدز.

وعلق المتظاهرون الأعلام الفلسطينية أمام الفرع ولافتات، ووضعوا ملصقات على الأرض، وتضمنت عبارات "ماكدونالدز تغذي الإبادة الجماعية"، و"هل تريدون المزيد من البطاطس المقلية بجانب الإبادة الجماعية التي ترتكبونها؟"، و"غزة تتعرض للهجوم".

كما وزع المتظاهرون منشورات على المارة أمام ماكدونالدز تسلط الضوء على مجازر كيان الاحتلال في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "ماكدونالدز تمول، إسرائيل تقصف"، "فلسطين حرة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، "نتنياهو إرهابي".

ونظمت مجموعات مناصرة لفلسطين تظاهرات مشابهة متزامنة أمام فروع ماكدونالدز في مدن هولندية أخرى.

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